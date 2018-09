Christophe Dugarry: "Neymar se está haciendo viejo y no ha ganado nada"

Capaz no ha sido un gran destacado en la historia del fútbol francés, pero Christophe Dugarry fue un participante de segunda línea que ganó cosas y destacó en momentos determinantes con su selección por encima de todo. En Barcelona no lo recuerdan muy bien y solamente algunos hinchas con buena memoria podrían recordar su paso fugaz e intrascendente.

Pero no le importa a Dugarry cuando de criticar a un futbolista actual se trata, por eso cuando se le preguntó por Neymar Jr. el ex internacional con Francia no tuvo piedad alguna porque señala ‘conocerle algunas cosas del crack brasileño’ y no le gusta el comportamiento que tiene dentro del campo, nunca lo ve marcar, ni implicarse en el sacrificio por el resultado.

"Está claro que no es un problema de táctica en Neymar. Con el talento que tiene este chico, puede jugar en cualquier posición del ataque. Con el Barça ha jugado en la izquierda y lo ha hecho increíble. Este inmenso jugador está cerca de dejar pasar el tren de París porque no quiere, directamente, subirse. Correr, esforzarse por sus compañeras, no lo hace".

Además mencionó que le desespera ‘la mediocridad’ de Neymar ante las temporadas que afronta desde un principio con PSG, sin plantearse metas y viéndose muy displicente ante ciertas complicaciones: "Él no quiere defender, pero aparte de Messi y Ronaldo nadie está en disposición de hacer eso. Prueba que tienes hambre, haz ganar a Brasil, gana la Liga de Campeones con el PSG y luego haz lo que quieras. ¿Pero ahora mismo, qué mérito has hecho para ganártelo?".

EL DATO:

Christophe Dugarry tuvo una carrera larga y destaca en diversos equipos como: Girondins de Burdeos, AC Milan, FC Barcelona, Olympique de Marsella, Birmingham City y Qatar Sports Club.