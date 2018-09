Juan Matute: “La FPF puede ser suspendida de torneos internacional si se deroga la ‘Ley de Fortalecimiento’”

En las últimas horas la posibilidad de la derogación de la ‘Ley de fortalecimiento’ generó gran preocupación en los directivos de la FPF puesto que traería serias consecuencias a futuro en los compromisos de la Selección Peruana y la organización del Mundial Sub-17 del próximo año.

Respecto a este tema, el secretario general de la FPF Juan Matute conversó con Radio Ovación y mostró su preocupación sobre las consecuencias que traería esta derogación: "No solo perderíamos el Mundial Sub-17, sino también se generaría una situación jurídica vulnerable en la relación a nuestros compromisos estatutarios con la FIFA y CONMEBOL. Pueden suspender a la FPF de participar en torneos y partidos internacionales. Lo que estamos pidiendo es un poco de tranquilidad y que nos escuchen, no hay necesidad de apurar la derogatoria".

Así mismo, Juan Matute aclaró la importancia de esta Ley y las ventajas de que siga adelante: “La Ley de Fortalecimiento se explica por sí sola. Fortalece el trabajo, las reformas, visión de largo plazo, la escritura de nuevos estatutos con altos niveles de gobernanza y transparencia. Entonces, derogarla implica un retroceso y alto riesgo. La FPF, a diferencia de las demás federaciones, no necesita aportes del estado ni recursos públicos. Por eso, como entidad 100% libre del estado, necesita una ley especial".

Con algo más de calma, el secretario de la FPF reveló que tuvo charlas con algunos funcionarios del estado peruano y que logró explicarles la importancia de esta ley: "Me reuní con varios congresistas que están interesados y preocupados sobre esta situación, y que siempre manifiestan en su gran mayoría un interés por el deporte. No buscamos ninguna confrontación con las autoridades, estamos trabajando por un deporte muy importante para el país. Ellos tienen derecho a discutir lo que crean necesario pero no me parece que cambien lo que está funcionando y castigar el éxito".