La dura crítica del presidente de la Federación Alemana a Mesut Özil, por no recibir a Joachim Löw

Tras conocerse el desaire de Mesut Özil hacia el entrenador de la Selección Alemana, Joachim Löw -al no recibirlo en la vista que hizo en los entrenamientos del Arsenal- las críticas hacia el volante de 29 años no tardaron, sin embargo, entre ellas la de la Federación Alemana, que no tardó en pronunciarse.

Reinhard Grindel, presidente de la Federación de Fútbol de Alemania, expresó su incomodidad con Mesut Özil, luego de negarse a tener una conversación con Low. Más aún cuando el jugador del Arsenal hizo una grave acusación al asegurar que fue víctima de racismo.

“No está bien rechazar toda comunicación. Cuando se hace un comunicado con críticas tan graves, se debe aceptar hablar”, enfatizó Grindel en referencia a las declaraciones de Özil, el 22 de julio, cuando renunció a la Selección Alemana.

“Hay racismo y falta de respeto, a los ojos de Grindel y quienes le apoyan soy alemán cuando ganamos e inmigrante si perdemos”, denunció Mesut Özil al señalar que por su condición de origen turco.

EL DATO

Mesut Özil debutó con la Selección de Alemania el 11 de febrero del 2009, en un amistoso ante Noruega.