El luchador de la WWE que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid (y se arrepiente hasta hoy)

El exguardameta y actual luchador de la WWE, Tim Wiese, confesó la razón por la que truncó su fichaje al Real Madrid en la época de Mourinho a pesar de tener el apoyo de los jugadores.

“No fue un rumor como muchos pensaron. José Mourinho me telefoneó y quiso llevarme al Real Madrid”, dijo Wiese en Sport1. Incluso sus compañeros en la Selección de Alemania, Sami Khedira y Mesut Özil trataron de convencerle para firmar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Champions League 2018-19: programación y resultados EN VIVO de los partidos de la primera fecha

No obstante, Iker Casillas era el arquero estrella por entonces y no tenía asegurado un lugar en el once titular. “¿Qué estás haciendo? Ven con nosotros, eres mejor que Casillas”, le llegaron a decir Khedira y Özil.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs Roma EN VIVO: merengues defienden su título de la Champions League

Pero Wiese veía en Casillas a un competidor imposible de superar, por lo que tomó una decisión de la cual se arrepiente hasta hoy. “Quería seguir disfrutando del fútbol al más alto nivel y no ser suplente del español. Esa circunstancia me llevó a formar por el Hoffenheim, ese fue el mayor error de mi carrera”, finalizó.