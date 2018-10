Lucas Hernández sobre el abandono de su padre: "llevamos 12 o 13 años sin noticias suyas"

Lucas Hernández, defensor de la Selección francesa campeona del mundo y figura del Atlético Madrid, habló en una entrevista al diario Le Parisien sobre la relación con su padre, el exfutbolista Jean-François Hernández, del cual no tiene noticias desde hace más de 12 años.

"Llevamos 12 o 13 años sin noticias suyas. Tampoco después de ganar el Mundial. Ahora que soy padre soy aún más consciente de lo que ha hecho, de que ha fracasado en su papel de padre. Si me lo encuentro tendremos una conversación, pero lo que no puedo imaginarme es que yo renunciara a mi hijo. Nunca lo haría por nada del mundo. Incluso si tengo que dormir debajo de un puente para la felicidad de mi hijo, lo haré", dijo Lucas, hermano mayor del jugador del exjugador del Real Madrid, Theo Hernández.

Asimismo, el defensa 'colchonero' habló sobre la relación bastante cercana con su hermano Theo.

"No soy como un padre suyo. Más bien un hermano mayor, protector. Tuvimos momentos complicados. Estuvimos juntos. Siempre hemos estado juntos. Cuando él lo necesitaba yo estaba allí. Siempre ha habido una gran complicidad entre nosotros. Era mi hermanito y mi mejor amigo. Incluso hoy en día, nuestros enlaces son muy fuertes", agregó.

Lucas Hernández nació en Francia, pero vivió la mayor parte de su vida en España , donde se siente muy cómodo. Aun así, el zaguero decidió jugar por el combinado galo y contó las razones de su decisión.

"España me lo dio todo, crecí allí, vivo allí, mi hijo nació allí, mi esposa viene de allí. Hablo español incluso mejor que el francés. Pero amo a Francia, soy campeón del mundo con Francia y mi familia vive en Francia. Tengo dos países. Cuando llego a Francia, me siento francés. Cuando estoy en España, me siento español", sentenció.

A diferencia de su hermano, Lucas Hernández rechazó una oferta del Real Madrid, que estaba dispuesto a pagar su cláusula de salida al Atlético Madrid.