'El Pibe' Valderrama comentó la situación de James Rodríguez en el Bayern Múnich

Durante las últimas semanas los medios europeos estuvieron informado sobre una supuesta incomodidad de James Rodríguez en el Bayern Múnich por no ser titular indiscutible en el equipo de Niko Kovac.

Dicha molestia más su rencor con el Real Madrid generan que se hable de unos cambios de aires para James Rodríguez. Sin embargo, su compatriota, Carlos 'El Pibe' Valderrama, se manifestó al respecto asegurando que está muy bien en el club bávaro.

"Veo a James bien, contento en el Bayern Múnich. Si no volvió ahora al Real Madrid, no creo que vuelva", comentó el ex futbolista colombiana en una conferencia de prensa realizada en España.

Durante la última fecha FIFA, James Rodríguez participó en la victoria de su selección por 4-2 sobre Colombia y también en el 3-1 ante Costa Rica, en un duelo que lo encontró con Keylor Navas, uno de sus mejores amigos durante su etapa en el Real Madrid.

Pese a que 'El Pibe' comentó que se encuentra cómodo en el Bayern Múnich, nació un cierto interés de la Juventus para llevárselo a sus filas en los primeros meses del 2019.