Thierry Henry presentado en el AS Mónaco: "Mis referentes son Arsène Wenger y Pep Guardiola"

Thierry Henry fue presentado en conferencia de prensa como nuevo entrenador del AS Mónaco y en sus primeras palabras tras asumir el cargo, el francés reveló en técnicos se inspira para definir su estilo de juego.

Para 'Titi', los referentes son Pep Guardiola y Arsène Wenger, con quienes coincidió en su etapa como futbolista en el Barcelona y Arsenal respectivamente.

"Aprendí mucho de mis diferentes entrenadores. Arsène Wegner me enseñó lo que era ser un gran profesional. Para mí, es la referencia. Pep Guardiola es también otra. Hablé mucho de juego con él. Muchas personas me inspiraron en Francia: mencionaría a Suaudeau y Denoueix. El juego de toque, inventaron la transición. Su Nantes es una inspiración para mí. Tampoco me olvido de Clairefontaine, y de gente como Claude Tusseau y Francisco Filho", dijo el galo, cuyo contrato con el conjunto monegasco es por las próximas tres temporadas.

Henry contó también que cuando recibió el llamado del conjunto del principado. "Cuando llegó la oferta, me pareció lógico, fue la decisión del corazón. Sabes mi relación con Londres, pero aquí es donde empecé", agregó el campeón del mundo con su selección en Francia 98.

Finalmente, Henry tuvo elogios para su antecesor, Leonardo Jardim, quien ganó una Ligue 1 (2016-2017) y llegó a las semifinales de la Champions League en esa misma temporada. "Permanecerá, creo, para siempre en la historia del Mónaco. Mi cuerpo técnico y yo le deseamos buena suerte", sentenció el galo.

EL DATO

Thierry Henry debutó profesionalmente en el AS Mónaco, club en el que militó entre 1994 y 1999.