Ernesto Valverde sobre la lesión de Lionel Messi: “Vamos a notar su ausencia”

Barcelona venció a Sevilla por 3-0 por la jornada nueve de la Liga Santander y llegó a la punta de la tabla de este torneo con 19 unidades. Sin embargo, el astro argentino, Lionel Messi, abandonó la cancha por una lesión que poco después se confirmó que fue una fractura en su codo derecho que lo alejará por tres semanas de los campos de juego.

❗ [ÚLTIMA HORA] #Messi tiene una fractura en el radio del brazo derecho. El tiempo aproximado de baja es de tres semanas.#FuerzaLeo pic.twitter.com/K2Zy4zCdym — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de octubre de 2018

Tras esta situación, el entrenador culé, Ernesto Valverde, afirmó en conferencia de prensa que la baja de Lionel Messi será sensible para el equipo: "Está claro que es una baja sensible. Se trata de quién se trata. Sabemos lo que nos da y lo que piensa el contrario cuando ve que Leo está. Tenemos que afrontarlo y nos prepararemos. Evidentemente notaremos la baja de Messi. Lo asumimos y tenemos recursos, pese a que los rivales son complicados”.

No obstante, afirmó que ya tuvieron encuentros sin el ‘10’ culé y que no hará cambios estrictos en el equipo: "Ya hemos tenido partidos sin él y hemos intentado mantener nuestro estilo. No se pueden cambiar muchas cosas de un equipo a otro. No creo que haya cambios bruscos porque Leo esté lesionado".

Ya para finalizar, Ernesto Valverde aseguró que extrañaran a Lionel Messi, pero que espera ganar los siguientes encuentros.: "Le echaremos de menos ganemos o perdamos. Preferimos echarlo de menos ganando".

EL DATO

Lionel Messi será baja por tres semanas por lo cual se perderá los encuentros ante Inter de Milan por Champions League y el clásico ante el Real Madrid por la Liga Santander.