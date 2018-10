Presidente de River Plate: "No pido ocho goles, con dos me doy por hecho"

Este martes 30 de octubre, River Plate buscará su pase a la final de la Copa Libertadores cuando enfrente a Gremio en Brasil. Sin embargo, el club argentino tendrá que anotar mínimo un gol y dejar su valla invicta si es que quiere igualar la serie. Panorama un poco complicado.

Pese a que las estadísticas no juegan a favor del 'Millonario', el presidente Rodolfo D'Onofrio se mostró confiado en lo que pueda hacer su club: “Lo podemos dar vuelta. Creo lo que dijo Gallardo. Que así como perdimos este partido 1 a 0 lo podemos ganar allá 1-0, 2-1, es factible. Tengo plena confianza en River.

Además D'Onofrio recordó su más reciente remontada: También me pasó cuando fuimos a Bolivia y perdimos 3-0 ante Wilstermann y después lo dimos vuelta ganando 8-0. No pido ocho goles. Con dos goles me doy por hecho y que ellos hagan uno nada más”.

En cuanto al futuro de Marcelo Gallardo, el presidente se refirió de la siguiente manera: Es el técnico de River. River lo quiere a Gallardo y Gallardo quiere estar en River. No hay nada más que hablar.”

El dato:

River Plate se ha enfrentado 15 veces a Gremio con un registro de cinco victorias, dos empates y ocho derrotas.