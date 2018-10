Maradona: "Se lo pido a Dios y a mi Mamá que Boca clasifique a una final de Copa con River" [VIDEO]

La importancia de Diego Armando Maradona para el 'Universo de Boca Juniors' va más allá de lo evidente, por eso conocer la opinión de 'El Pelusa' es fundamental para conocer el contexto que vive actualmente el semifinalista de Copa Libertadores.

Ayer ganó River Plate en su visita al cuadro de Gremio brasileño, eso significa que la posibilidad de vivir una 'final argentina' en el torneo más importante de nuestro continente está latente. Un hecho que no tiene pierde, por eso ESPN buscó a 'El Diego' para saber qué piensa.

El actual entrenador del Dorados de Sinaloa dejó claro cuál era su deseo para esta noche entre Boca Juniors frente a Palmeiras: "Ojalá clasifiquemos, Dios quiera, se lo pido a Mamá. Tiene una buena ventaja pero que no se confíen".

Pero entiende que estos partidos se definen por detalles, perderlo es una cuestión de tiempo si es que se está desorientado: "Los brasileños te pueden meter tres goles en cinco minutos, no tienen ningún problema en hacer eso", aconsejó Maradona al plantel de Barros Schelotto.

Aunque también le pegó a Guillermo: "El mellizo no le encontró la vuelta, lamentablemente, porque a mi me encantaría ver un Boca avasallante, un Boca que ataque bien, que se defienda bien, que retroceda bien", pero muy aparte de ser crítico, Maradona se mostró contento por todo lo que viene pasando con el cuadro 'xeneize'.

"Pero Boca salvó la otra vez, si no aparecía el otro día 'San Benedetto', estábamos en el horno, es una pena que no le encuentre aún la vuelta. Pero no por eso voy a dejar de agradecerle todo lo que hizo por Boca y seguiré siendo su amigo", sentenció Diego Armando Maradona cuando terminó de charlar con el reconocido narrador argentino.

EL DATO:

Diego Armando Maradona con Boca Juniors ganó solamente un 'Campeonato de Primera División' en 1981.