Jugadores del Real Madrid a la directiva: "No queremos un técnico autoritario"

La elección del entrenador para el Real Madrid es una de las grandes tareas que tendrá que afrontar la directiva española con Florentino Pérez a la cabeza. Y es que la intención es cambiar el rostro a la imagen que dejó Julen Lopetegui tras su paso por el Santiago Bernabéu. El gran problema - que generó la salida del ex entrenador de la selección española - fue el poco manejo grupal y ello se vio reflejado dentro del terreno de juego.

Santiago Solari, quién llegó con el cartel de técnico interino, busca apacigüar y calmar las aguas en el conjunto español, sin embargo, los dirigentes blancos saben que ya no tienen margen de error, pues tienen la esperanza de luchar por LaLiga y por lograr una nueva UEFA Champions League para sus vitrinas.

Según el diario El País, los futbolistas madrileños se alarmaron cuando conocieron los nombres de los posibles candidatos para reemplazar a Lopetegui en el banquillo. Esto habría generado que los "líderes" se acerquen - mediante un intermediario - a la directiva y explicarle una gran razón para salir del gran momento: "queremos un técnico con soluciones futbolísticas y no un líder autoritario".

Y no es que el vestuario tenga algo en contra de José Mourinho y Antonio Conte. Creen que el portugués, quién dirigió los colores del Madrid en el año 2013, no ha cambiado su naturaleza vindicativa (cuando acusó a Iker Casillas de fragmentar el plantel). Además, los elementos de aquel plantel, se sienten traicionados pues 'Mou' se marchó al Chelsea cuando - en ese entonces - el cuadro no pasaba por un buen momento.

Otro de los puntos - para con ambos entrenadores - es que ninguno de los dos han sido tan exitosos. Esta postura fue evidenciada por Sergio Ramos tras sufrir el 5-1 en el Camp Nou ante el FC Barcelona. “El respeto se gana, no se impone. Hemos ganado todo con entrenadores que no hace falta que nombre ahora. La gestión del vestuario es más importante que el conocimiento táctico”, expresó.