Real Madrid vs Real Valladolid EN VIVO: con Gareth Bale, chocan por la Liga Santander

Real Madrid y Real Valladolid jugarán este sábado por la mañana (10:15 am / hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu por la décimo primera jornada de la Liga Santander. El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía DirecTV Sports. Si es que no tienes el canal contratado en tu hogar, no te perderás ni un solo detalle desde la web de Líbero gracias al minuto a minuto más completo.

La escuadra visitante está en una racha importante de no perder. A pesar de que inició con pie izquierdo la temporada, despertó y no ha perdido desde setiembre. El último partido que jugó por la primera división del fútbol español fue ante el Espanyol en casa y empató a uno. Luego jugó por la Copa del Rey y pudo vencer como visitante al Mallorca por 2-1.

Los locales cambiaron de director técnico. Tras el Clásico ante Barcelona que terminó en goleada a favor de los culés por 5-1, Julen Lopetegui fue destituido y de manera provisional ha tomado el caro el argentino Santiago Solari. El 'Indio' debutará en el banquillo por Liga Santander, ya que hizo lo propio en el partido de la Copa del Rey ante el Melilla y lo hizo bien al ganar por 4-0 con un equipo alterno.

Resumen Real Madrid 1-1 Real Valladolid / Liga Santander 2013/2014

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el año 2014. En casa de Valladolid, el Real Madrid no pudo quedarse con los tres puntos y consiguió un empate a uno. La última vez que hubo un triunfo cuando chocaron, fue el 30 de noviembre del 2013, cuando la 'Casa Blanca' goleó sin problema alguno en casa por 4-0. Ahora la historia puede ser distinta y cualquier cosa puede pasar.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Real Madrid. Los 'merengues' tienen una cuota de 1.19 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 7.55, mientras que el triunfo de Real Valladolid está en 14.50. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Real Valladolid

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Vinícius.

Real Valladolid: Masip, Moyano, Kiko, Calero, Nacho, Antoñito, Michel, Alcaraz, Toni, Suárez y Unal.