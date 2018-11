Real Madrid vs Real Valladolid: Sergio Ramos anota el 2-0 picándole el balón al portero [VIDEO]

Sergio Ramos, una vez más, se convierte en el héroe del Real Madrid al darle la victoria al conjunto 'merengue' en la Liga Santander. El capitán del cuadro blanco se encargó de sentenciar el partido desde los doce pasos.

EL DATO:

En 2003, Sergio Ramos debutó en las filas del Sevilla (3 goles en 50 partidos).