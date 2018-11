Segunda División: Así se jugarán las semifinales del Torneo de Ascenso 

La Segunda División va llegando a su última fase y este fin de semana se definieron las llaves de las semifinales, que se jugarán el 11 y 18 de noviembre respectivamente. César Vallejo por terminar en el primer puesto en la tabla de posiciones se ganó el derecho de acceder directamente a esta etapa y jugará su primer encuentro de visita en La Libertad.

El cuado ‘Poeta’ se enfrentará a Juan Aurich, que perdió por 2-1 con Unión Huaral, pero por diferencia de goles avanzó en el Torneo de Ascenso. Y es que en el choque de ida ganó 3-1; sin embargo, no todo fue felicidad porque el conjunto ‘pelícano’ se falló un penal en los últimos minutos y fue casi un milagro que el ‘Ciclón del Norte’ siga vivo.

La otra definición también estuvo imperdible con la colosal victoria de Cienciano ante Alianza Atlético por un contundente marcador de 3-0 con dos goles de Danny Kong. El club ‘imperial se medirá en un partidazo por semis con el difícil Carlos A. Mannucci. La ida de esta llave se realizará en el Cusco y se definirá todo en Trujillo.

El equipo ‘Carlista’ es uno de los favoritos para subir a la primera categoría y este domingo 4 de noviembre arrasaron frente a Atlético Grau tras ganar 5-1 en el Estadio Mansiche. Los ganadores pasarán a la gran final y se verán las caras los próximos 25 de noviembre y 2 de diciembre.

Los equipos perdedores de estas llaves definirán que club quedará en la tercera posición. ¿Por qué? Porque definido el campeón, los clubes que ocupen el segundo y tercer puesto de la Segunda División definirán con sus pares de la Copa Perú que se ubiquen en la misma posición y luchar dos puestos más para la Primera División.

Semifinales

Partidos de ida 11/11: Juan Aurich vs César Vallejo y Cienciano vs Carlos Mannucci

Partidos de vuelta 18/11: César Vallejo vs Juan Aurich y Carlos Mannucci vs Cienciano

