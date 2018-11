Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia EN VIVO con Luis Abram por la Superliga Argentina

Vélez Sarsfield se mide con Defensa y Justicia este lunes 05 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 11 de la Superliga Argentina 2018. El duro encuentro se jugará en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, con la presencia de ambas hinchadas, y será transmitido por la señal de Fox Sports Premium, mientras que podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.

El presente de Vélez es muy bueno en la liga. Bajo las órdenes de Gabriel Heinze, el equipo ha sabido hacerse fuerte en condición de local, pero todavía tiene que mejorar de visita y la tarde de mañana tendrá una difícil prueba ante un rival al que podría considerarse directo, en las aspiraciones por permanecer en los primeros lugares.

⚽ #Vélez volvió a entrenarse esta mañana en Ituzaingó y ya comienza a paplitar el encuentro de este lunes ante @ClubDefensayJus. Se efectuaron ejercicios de movilidad táctica y jugadas a balón detenido ➡ https://t.co/5x3wtLN0L9 pic.twitter.com/xVISBY0Bt9 — Vélez Sarsfield (@Velez) 3 de noviembre de 2018

El ‘Fortín’, en lo que va de la Superliga, ha disputado 4 partidos de visita y solo pudo sumar ante Talleres de Córdoba (1-1). No obstante, un detalle estadístico que favorece a Vélez Sarsfield es que siempre ha ganado a Defensa en las 4 ocasiones que se han visto las caras, el último fue justamente de visita (0-1) en enero del presente año.

Sin embargo, el sorprendente Defensa y Justicia no pondrá las cosas fáciles. Hasta el momento, el ‘Halcón’ no ha perdido algún partido en la Superliga Argentina. Aunque, cabe mencionar que solo tienen 8 partidos encima, pues el partido ante Estudiantes de la Plata no se completó por problemas externos, mientras que todavía debe River Plate.

La última victoria conseguida por los dirigidos de Sebastián Beccacece sucedió a mitad de semana, en partido de Copa Sudamericana, que les dejó un mal sabor de boca. El triunfo por 3-1 sobre Junior de Barranquilla sólo valió para la estadística, pues el gol que recibió en condición de local los dejó fuera de la competición. Defensa y Justicia busca recuperarse.

POSIBLES ALINEACIONES DEL VÉLEZ vs DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO ONLINE

XI Vélez Sarsfield: Domínguez; Díaz, Laso, Abram, Cufré; Giménez, Domínguez; Vargas, Robertone, Amarilla y Bouzat.

XI Defensa y Justicia: Unsain; Molina, Martínez, Barboza, Delgado; Cerro, Miranda, Blanco; Rius, Fernández y Togni.

HORARIOS DEL VÉLEZ vs DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5.00 p.m.

Estados Unidos: 5.00 p.m. (ET) / 2.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 4.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL VÉLEZ vs DEFENSA Y JUSTICIA?

En Internet el duelo entre Vélez vs Defensa y Justicia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.