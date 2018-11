James Rodríguez puede volver a Real Madrid en el mes de enero

James Rodríguez es uno de los jugadores que se ha visto afectado con la llegada de Niko Kovac como nuevo director técnico del Bayern Múnich. Esta temporada no ha tenido las oportunidades suficientes para demostrar de lo que está hecho y por qué ha llegado tan lejos en poco tiempo. Ha jugado un total de 640 minutos en once partidos, marcando tres goles. Las cifras no son las mejores para el mediocampista colombiano.

La temporada pasada era titular indiscutible con Jupp Heynckes como director técnico, pero este nuevo curso no está viviendo un momento dulce. Además, el cuadro 'bávaro' no está en la cima de la Bundesliga debido a que el Borussia Dortmund sigue ganando y ellos siguen repartiendo puntos tanto en casa como de visita.

Es por estas razones que el cuadro de Real Madrid está pensando seriamente en tener de vuelta al talentoso mediocentro colombiano. James Rodríguez tiene contrato con la 'Casa Blanca' hasta mediados de 2021 y el préstamo que lo vincula al Bayern Múnich es hasta el final de esta temporada. Si en Alemania empiezan a darle más oportunidades, pensaría en quedarse. Además, a final de temporada podrían desembolsar un total de 42 millones de euros para que James le pertenezca al conjunto teutón.

Sin embargo, según apunta 'Sport', el Real Madrid está interesado en recuperar al 'cafetero' en el próximo mercado de fichajes que se abre en el mes de enero. Lo que desea Florentino Pérez es reforzar la zona medular del campo de juego tras la salida de Cristiano Ronaldo. Además, James podría jugar como extremo, ya lo ha hecho en varias ocasiones.