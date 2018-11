Bayern Múnich: esposa de Thomas Müller pidió disculpas a Niko Kovac

Bayern Múnich igualó ante Friburgo 1-1 el último sábado en el duelo válido por la jornada 10 de la Bundesliga. Un compromiso muy opaco para los 'bávaros' y en donde el alemán Thomas Müller fue suplente, hecho que motivó la furia de su esposa Lisa Müller, la misma que no tuvo mejor idea que desquitarse con el técnico Niko Kovac.

“Pasaron más de 70 minutos antes de que tuviera un destello de ingenio”, escribió Lisa (en alusión a Kovac) en su cuenta de Instagram con una foto donde su marido ingresaba al campo en lugar de James Rodríguez a los 70'. De inmediato el post desató todo tipo de comentarios, por lo que minutos después de tuvo que borrarlo y disculparse.

El mismo cuadro 'bávaro' informó que la esposa de Thomas Müller se disculpó personalmente con Niko Kovac por la 'indirecta' y que este aceptó sin problemas.

Minutos después del compromiso, el delantero solo atinó a decir que su mujer lo hizo en un momento de emoción porque "ella lo quiere". "(Lisa) lo hizo en un momento de emoción. No me parece muy afortunado pero, ¿que queréis que haga? Ella me quiere", sostuvo.