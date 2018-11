AS Mónaco vs Brujas EN VIVO por ESPN: choque por el Grupo A de la Champions League 2018-19

El AS Mónaco chocará este martes ante el Brujas por el Grupo A de la Champions League 2018-19. El partido arrancará desde las 12:55 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por ESPN. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de Libero.pe

El cuadro dirigido por Thierry Henry buscará volver a la senda de la victoria tras 14 partidos con la finalidad de afianzarse en la tercera casilla y así poder disputar la Europa League 2018-19. Mientras que, el combinado belga pretende encajarle la estocada final a un equipo que marcha penúltimo en su liga. Se juegan sus últimas fichas.

El AS Mónaco, escuadra que se encuentra a tres unidades de la promoción de descenso en la Ligue 1, afrontará este martes una dura prueba ante un equipo que también pasa por la misma situación que los galos: 1 punto de 9 posibles. Sin opciones de avanzar a octavos.

Por tal motivo, Henry pondrá toda la carne al asador. Radamel Falcao comandará el ataque del cuadro local con la finalidad de generar peligro. El 'Tigre' se apoyará en Aleksandr Golovin por todo el frente de ataque. La idea es clara: ganar para así aspirar a la Europa League.

De otro lado, el Brujas, segundo en la Jupiler Pro League, quiere dar el golpe a domicilio. El DT Ivan Leko le pone todas sus esperanzas al brasileño Wesley Moraes, quien suma 7 festejos en la presente liga belga y está decidido a sacarse la espina clavada.

