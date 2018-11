Boca Juniors vs River Plate: la millonaria cifra que se llevará el ganador de la Copa Libertadores

La disputa entre Boca Juniors y River Plate no solo representa el superclásico del continente, o revela al ganador de la Copa Libertadores, y es que los acérrimos rivales de Argentina luchan por el honor de ubicarse en la mejor parte del podio continental bajo la vista del mundo. Sin embargo, no es todo, pues hay un plus económico que motivará a las escuadras a salir por todo.

Además de vencer a su máximo contendor, el campeón de la Copa Libertadores recibirá como premio de la Conmebol una jugosa cifra que supera los 10 millones de dólares, sin contar las taquillas y la recompensa de estimulación que recibirían por los clubes.

Seis millones de dólares le corresponden al campeón continental, según determinó la Confederación Sudamericana, mientras que el segundo lugar tendrá un premio consuelo de tres millones. Sin embargo, ambas escuadras ya aseguraron $4 850 000 por clasificar a estas instancias de la competencia, lo que hace un total de $10 850 000 para el primer lugar, mientras que $7 850 000.

Por si fuera poco, las taquillas serán otro ingreso importante que sumará a las ganancias de esta emocionante competencia. En el compromiso de ida en La Bombonera dejará a Boca Juniors 1,8 millones de dólares. Por su lado, el Estadio Monumental embolsará a River Plate 2,2 millones de dólares por ser local en el partido de regreso.

Previa al torneo, se acordó que el dinero será repartido en partes iguales tanto para el plantel como para la institución, además, las dirigencias de Boca y River los equipos prometieron un incentivo económico aparte.

EL DATO

Las cifras económicas que recibieron los clubes que participaron en la Copa Libertadores.

Fase de grupos: 1 800 000

Octavos de final: 750 000

Cuartos de final: 950 000

Semifinal: 1 350 000

Subcampeón 3 000 000

Campeón 6 000 000