Toluca vs Pumas EN VIVO ONLINE por la fecha 16 del Apertura de la Liga MX

Toluca se enfrenta con Pumas por la jornada 16 del Apertura de la Liga MX EN VIVO ONLINE este domingo 11 de noviembre a la 1:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Nemesio Díez y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los 'Diablos Rojos' vienen de empatar 1-1 ante América, ubicándose en el quinto lugar con 26 puntos. Los dirigidos por Hernán Cristante mantienen un balance de 8 victorias, 2 empates y 5 derrotas en lo que va del campeonato.

El técnico de Toluca expresó su molestia por la ausencia de algunos elementos importantes de cara a las últimas fechas. "Siguen faltando jugadores, hemos tenido mala fortuna en el tema de cuidar a los muchachos. Hay una cuota de desgracia y mala suerte, lo único que me falta es tener al plantel completo y en todo lo que va del torneo no he podido", declaró Cristante.

Por otro lado, Pumas cayó 2-1 ante Cruz Azul, colocándose en la cuarta casilla con 26 puntos, al igual que los 'Diablos Rojos'. En lo que va del torneo doméstico, los 'Universitarios' suman 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

La última vez que Toluca y Pumas se vieron las caras fue el 11 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario por el Clausura. Los ganadores del encuentro fueron los 'Diablos Rojos' por la mínima diferencia con un tanto de Marcelo Díaz.

😈🔥 ¡última práctica antes de enfrentar mañana a Pumas en nuestro infierno!#SiempreDiablos pic.twitter.com/2dCUzCxNke — Toluca FC (@TolucaFC) 10 de noviembre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL TOLUCA - PUMAS EN VIVO EN DIRECTO POR LA LIGA MX

XI Toluca: Talavera, Salinas, Tobio, González, García, Da Silva, Rios, Mendoza, Barrientos, Quiñones, Vega.

XI Pumas: Saldívar, Mozo, Quintana, Arribas, Mendoza, Barrera, Vázquez, Malcorra, Rodríguez, Mora, González.

HORARIOS DEL TOLUCA - PUMAS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 2:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL TOLUCA - PUMAS?

Si quieres seguir en Internet el Toluca - Pumas, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.