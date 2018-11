Cruz Azul vs Pumas UNAM EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Mx

La escuadra de Cruz Azul visitará este domingo 4 de noviembre al conjunto de Pumas UNAM en el Estadio Olímpico de Universitario, Ciudad de México, a las 13:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Mx, la cuál será transmitida Canal de las Estrellas, TDN y Televisa Deportes.

El cuadro 'Cementero' viene de vencer de visita al Monterrey por dos goles a cero por la Copa Mx, torneo donde logró el campeonato. La gran confianza con la que parten será decisiva pues buscan asegurar su presencia en la zona de liguillas para la presente temporada.

Los dirigidos por Pedro Caixinha marchan tercero al acumular 27 puntos. La figura del equipo es el mediocampista mexicano Elías Hernández, quién es el goleador del equipo al acumular 5 tantos. Buscarán sostenerse en la fortaleza defensiva del zaguero central paraguayo, Pablo Aguilar. Justamente el 'paragua' fue enfático al referirse al reto que se les avecina.

"Estando en un equipo grande, si no consigues todos los objetivos que planteaste, siempre quedará amargo. El primero ya lo tenemos, pero el segundo es la Liga y si no lo logramos quedará el sabor amargo. No podemos quedarnos solo con la Copa", conjeturó.

"En un club grande, tenemos que ir por todo".- Pedro Caixinha #LlegóLaMáquina pic.twitter.com/m60zqjf9ei — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 3 de noviembre de 2018

Por su parte, Pumas UNAM recuperó terreno en la victoria ante Tijuana por 1-0 luego de ceder puntos de local ante Tigres UANL donde el encuentro terminó 3-3. En aquel cotejo, los locales iniciaron ganando, pero posteriormente estuvieron dos veces abajo en el marcador. Se resalta la capacidad de reacción.

Es por ello que David Patiño priorizó la zona defensiva para el choque ante los Xolos de Tijuana. La actuación del mediocampista chileno, Felipe Mora, fue más que importante. El 'Mapocho' indicó que los 'Cementaros' no son favoritos y buscarán respetar la casa.

"No creo que Cruz Azul sea favorito, nosotros venimos de buenos partidos y buenos triunfos. Va a ser un partido de Liguilla, los dos equipos están en puestos de avanzada, esperamos quedarnos con los tres puntos y de paso dar un golpe de autoridad", expresó.

PROBABLES ALINEACIONES DEL CRUZ AZUL VS PUMAS UNAM

Cruz Azul: G. Allison; Pablo Aguilar, A. Aldrete, Julio Domínguez, I. Lichnovsky; Elías Hernández, I. Marcone, J. Salas, R. Alvarado; Josué Domínguez, M. Caraglio.

DT: Pedro Caixinha.

Pumas UNAM: A. Saldívar; Alejandro Arribas, L. Quintana, D. Rosales, I. Malcorra; M. Rodríguez, A. Mendoza, A. Iniestra, P. Barrera, F. Mora, C. González.

DT: David Patiño

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL CRUZ AZUL VS PUMAS UNAM

Fecha: Domingo 3 de noviembre de 2018

Hora: 13:00 hora peruana.

Escenario: Olímpico de Universitario, Ciudad de México.

GUIA CANALES - PAISES

Perú: TDN

Argentina: Canal de las Estrellas

Bolivia: TDN

Chile: TDN

Colombia: TDN

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá: TDN

Ecuador: TDN

México: TDN, Canal de las Estrellas, Televisa Deportes En Vivo

Paraguay: TDN

Venezuela: TDN

Uruguay: TDN

Estados Unidos: SiriusXM FC, Univision Deportes, Univision NOW, Univision

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL CRUZ AZUL VS PUMAS UNAM?

