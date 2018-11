¿Discordia en la ‘Roja’? La dura declaración de Reinaldo Rueda sobre Alexis Sánchez

La nueva derrota de la Selección de Chile ante Costa Rica evidencia la crisis de la ‘roja’ que, a pesar de esfuerzos, no ha podido salir, más aún cuando los integrantes del equipo adoptan diferentes objetivos y miras, tal como estaría pasando en la interna del sur.

Y es que, el entrenador Reinado Rueda explicó las falencias del equipo y el desempeño de cada uno de sus integrantes, asegurando que el problema de Alexis Sánchez es la falta de continuidad con el club inglés, declaración que algunos señalan como golpe bajo, ya que el ‘7’ ha manifestado su desazón al no poder cuajar del todo en el once de Guardiola.

"Tiene que calmar la ansiedad y eso lo va a hacer cuando haga 10 o 15 juegos seguidos en el Manchester United. Mientras siga con esa inestabilidad, que es difícil para la jerarquía que tiene, vamos a seguir así", enfatizó el DT colombiano.

Asimismo, Rueda reveló que el ‘Niño maravilla’ debe recuperar su mejor estado físico al margen de los comentarios que produce él o la hinchada del sur. "Es un conflicto grande en el que estamos. Le he estado diciendo a Alexis que no tiene que demostrarle nada a nadie y menos a mí. Él no puede resolver un tema colectivo con una individualidad", indicó.

EL DATO

Con la intención de olvidar la reciente derrota, la Selección de Chile enfrentará a Honduras este martes 20 a las 8:00 p.m. en el Estadio Municipal Germán Becker (Temuco).