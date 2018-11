Raúl Ruidíaz ganó 'La Bota de Oro' en el Seattle Sounders FC [VIDEO]

Raúl Mario Ruidíaz Misitich ganó la "Bota de Oro 2018" del conjunto, Sounders FC, a pesar de haber estado solamente un poco más cuatro meses con el club, el delantero peruano lideró a su equipo con 10 goles en solo 14 partidos en la temporada regular.

Logrando su primer gol en su primera apertura para 'Los Rave Green' el 25 de julio en la ciudad de San José, siendo clave para la victoria por 1-0 del Sounders, luego registró sus primeros tres goles de temporada regular en una victoria por 2-1 ante Vancouver el 15 de septiembre, asegurando así La Copa Cascadia 2018.

Ruidíaz también anotó dos veces en una victoria por 4-0 de local sobre Colorado el 29 de septiembre y en una victoria por 2-1 en el "Día de la Decisión" sobre San José para asegurar un boleto en la Ronda de Eliminación.

Ruidíaz anotó sus 10 goles en solo 17 tiros a portería rival, mientras que sus 0,71 goles por partido ocuparon el tercer lugar en la MLS, solo por detrás del venezolano Josef Martínez y el sueco Zlatan Ibrahimovic. Su fuerte racha de forma coincidió con la recuperación de la temporada regular del club, como Sounders FC se fue ganador por 2-0 en los partidos de temporada regular que destacó 'La Pulga' Ruidíaz.

Además, Ruidíaz anotó tres goles en dos partidos de postemporada, incluyendo un refuerzo en el partido de vuelta vs. Portland para forzar tiempo extra y penalizaciones. Sounders FC cerró su campaña 2018 el jueves pasado luego de ser eliminado por los Portland Timbers luego del segundo tiempo suplementario -por penales- de las Semifinales de la Conferencia Oeste.

EL DATO:

Raúl Ruidíaz dejó el Monarcas Morelia con 40 goles en 2 temporadas.

Congratulations to our 2018 Team Award Winners!



• MVP & Humanitarian of the Year: Stefan Frei



• Defender of the Year: Chad Marshall



• Golden Boot: Raúl Ruidíaz



