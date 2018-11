Reinaldo Rueda con las horas contadas después de haber perdido ante Costa Rica y Perú [VIDEO]

Los cambios que intentó el DT Reinaldo Rueda no fueron suficientes para levantar el nivel ante Costa Rica. En la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) -máximos directivos- miran de reojo el discreto presente de "La Roja" con el técnico colombiano.

El intento de poder hacer una planificación en Chile viene siendo un desagradable presente para Reinaldo Rueda, ya que durante estos meses intentó hacer una variante para hallar así un camino correcto. Hoy tiene menos crédito porque cayó goleado ante Perú y Costa Rica de forma sorpresiva, una más que otra.

Uno de los más criticados por el rendimiento discreto siendo generosos es Junior Fernandes, quien se viene ganando todos los improperios por parte de la prensa nacional y los hinchas lo pifiaron cada vez que toma un balón de juego.

La explicación que dio Rueda sobre el presente que vive el delantero ex U de Chile fue el siguiente: “Fue bien controlado y lo golpearon al inicio del partido. No pudo entrar en el juego”. Siendo un poco más claro con el análisis grupal: "Se necesita también mucha paciencia, mucho equilibrio. Hemos tenido muchos ejemplos en Sudamérica y el mundo. Hay que aprender de eso. Hay potencias mundiales a los que les ha costado consolidar una nueva generación".

Reinaldo Rueda es sondeado por Colombia para dirigir la ese país, el actual técnico de la Selección Chilena por el momento no piensa en ello: "Mi propósito es seguir, pero hay que ver las garantías que nos ofrecen como cuerpo técnico. Si no hay ese 'feeling' con el nuevo directorio, se verá (...), pero no sé cómo seguirá esto después de noviembre".

EL DATO:

Reinaldo Rueda en 2017 firmó por 4 años como Seleccionador de Chile.