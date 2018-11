Perú vs. Costa Rica EN VIVO: Estos son los divertidos memes del último amistoso del 2018 de la ‘Blanquirroja’ [FOTOS]

La Selección Peruana le dice adiós al 2018 que dejó el ansiado regreso a una Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia en un encuentro amistoso internacional por Fecha FIFA ante Costa Rica en la ciudad de Arequipa.

El equipo de Ricardo Gareca quiere cerrar el año de manera idónea, mucho más, tras la dura derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional de Lima el pasado jueves. El popular ‘Tigre’ mantiene la confianza en sus dirigidos y todo parece indicar que repetirá el mismo once que cayó ante el combinado norteño.

En frente tendrán a un duro rival, que al igual que la Selección Peruana participó en el Mundial Rusia 2018, que viene de ganarle a domicilio al cuadro chileno que dirige Reinaldo Rueda. A pesar de ello, los centroamericanos no podrán contar con su principal estrella, Keylor Navas, que no fue parte de esta convocatoria por motivos no revelados.

El cuadro nacional se despedirá del aficionado nacional en en Estadio de la UNSA que lucirá un lleno de bandera. Ya que, a tan solo horas de ponerse a la venta, las entradas para este partido se agotaron de manera inmediata.

Para ir calentando la previa de este encuentro, te dejamos los mejores memes del encuentro que despedirá a la Selección Peruana de este gran año 2018.