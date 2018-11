La Selección de Kosovo terminó invicta en su segundo torneo de la UEFA [VIDEO]

La creación de la Liga de Naciones de la UEFA ha sido una gran novedad y ha dejado algunos resultados sorpresivos. Una de los atractivos es que las selecciones consideradas las más débiles de Europa participaron con otras de su mismo nivel, con lo que ganaron la continuidad que anteriormente no tenían, tal es el caso de Kosovo.

El representativo de Kosovo participó por primera vez en una competencia organizada por el máximo ente europeo, luego de que, junto a la FIFA, obtengan la habilitación para ser parte de las eliminatorias a Rusia 2018. Sin embargo, de los 10 partidos que jugó, solo rescató un punto (1-1 ante Finlandia) y obtuvo otras 9 contundentes derrotas.

Sin duda, el panorama era sombrío para el nuevo seleccionado que contaba con una gran cantidad de jugadores en ligas de segundo orden. No obstante, desde marzo del 2018, cuando el suizo Bernard Challandes tomó el mando de la Selección de Kosovo, las cosas cambiaron y eso quedó reflejado durante la participación en la Liga de Naciones.

En la Liga D, donde quedó ubicada, Kosovo terminó como líder del Grupo 3 con 4 victorias, 2 empates y ninguna derrota (15 goles a favor y solo 2 en contra). Esto no solo le permitió acceder al Final Four de su zona para lograr un cupo a la Eurocopa 2020, sino que tiene el ascenso a la Liga C, donde tendrá rivales de más alta categoría. Los hinchas celebran y sueñan con llegar al mundial.

EL DATO

Arber Zeneli (Heerenveen) ha sido el goleador de la Selección de Kosovo con 4 goles y Milot Rashica es considerado el jugador más importante (anotó 2 goles y asistió 3 veces).