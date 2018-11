Leonardo Pisculichi: "River tiene ventaja, juega mejor al fútbol"

Voz autorizada. Leonardo Pisculichi, campeón con River Plate de la Copa Libertadores en el 2015, brindó una entrevista para Fox Sports y mencionó que el 'Millonario' parte como favorito para esta final: "River tiene ventaja, juega mejor al fútbol".

Además, Pisculichi destacó el trabajo que realiza Marcelo Gallardo en sus equipos: "Fue mi mejor entrenador, por la facilidad que tiene de llegarte con el mensaje y manejarte en la cancha. Me marcó muchísimo"

'Piscu' tiene en claro qué jugador es el más importante del once titular: "Pity tiene la capacidad y calidad para jugar en cualquier posición, mientras sea en tres cuartos de cancha. Es un jugador importantísimo y lo está demostrando".

Finalmente, el jugador confesó lo que sintió al dejar River Plate: "En su momento me arrepentí por lo que genera el club y lo que había logrado. Con mi presente en Argentinos, trato de brindarme al máximo y estoy feliz acá. No me encuentro arrepentido, pero estoy agradecido de por vida y tengo los mejores recuerdos".