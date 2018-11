Presidente de la CONMEBOL afirma que Marcelo Gallardo sí podrá estar en el Monumental de Núñez

River Plate y Boca Juniors definirán esta tarde en el Monumental de Núñez al campeón de la Copa Libertadores de esta temporada. Marcelo Gallardo, director técnico del 'Millonario', se encuentra suspendido y no podrá estar en el terreno de juego ni dirigir desde fuera. Sin embargo, el presidente de la CONMEBOL aseguró que el estratega argentino sí podrá estar dentro del estadio, pero con algunas restricciones.

"Puede estar dentro del estadio, pero no en el campo de juego. Tampoco puede ejercer la dirección técnica, por lo que no podrá dar indicaciones", fueron las palabras de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, a las cámaras de Fox Sports. Él estará también en el estadio, invitado por D'Onofrio -presidente de River Plate-, en el palco de honor junto también con gente de la UEFA, CONCACAF y de la US Soccer League.

Recordemos que el partido de ida terminó igualado 2-2, pero no hay diferencia de goles en lo que es la gran final de la Copa Libertadores. Es decir, un empate con cualquier marcador definirá al campeón en el tiempo suplementario (dos tiempos de quince minutos cada uno) y, si l igualdad persiste, ambos conjuntos deberán elegir a los indicados para ejecutar los tiros desde los doce pasos.

Por último, Alejandro Domínguez quiso definir al partido de esta tarde en una sola palabra: "Histórico". La 'Final del Mundo' dará inicio a las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión EN VIVO la tendrás gracias a Líbero, que te llevará el minuto a minuto totalmente gratis a donde estés.