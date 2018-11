River Plate vs Boca Juniors: Maradona reveló el terror que tienen los futbolistas en Argentina

Esta vez como espectador de la polémica, Diego Armando Maradona sentenció los actos violentos en contra de la plantilla de Boca Juniors -que provocó la suspensión de la final de la Copa Libertadores- confesando el temor que pasan los futbolistas en la liga argentina.

"Lo de mi país es lamentable, está todo desorbitado. En Argentina hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente, tengo que decir que soy muy argentino, que odio la violencia, y que nos meremos lo que tenemos", enfatizó el ‘Pelusa’.

Además, Maradona aseguró que el atentado al bus de los ‘xeneize’ solo refleja el grado de agresión que se vive en Argentina, señalando al presidente Mauricio Macri como el responsable de la falta de seguridad y la crísis en la nación ‘albiceleste’.

"La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos. Los argentinos merecemos lo que tenemos porque nosotros lo votamos. No hay seguridad, hay robos, la gente no come", manifestó el entrenador de Dorados de Sinaloa.

Por otro lado, Diego Armando Maradona celebró la clasificación de Dorados a la final de la Liga de Ascenso MX, tras vencer a FC Juárez por 1-0, e incrementar sus chances para llegar de la Primera División de México.