Diego Armando Maradona sobre Scaloni: "Tú puedes ir al Mundial de motociclismo, de fútbol no hermano" [VIDEO]

Diego Armando Maradona después de poner prácticamente en Primera División del Fútbol Mexicano al Dorados de Sinaloa se muestra bastante contento por esta fase concretada, hoy peleando por llegar a la Liga MX con total claridad, 'El Pelusa' se proyecta a lo que vendrá más adelante y destaca el trabajo hecho. Pero es abiertamente conocido también que le piden opinión sobre la Selección Argentina de vez en cuando.

Cuando se le preguntó por el actual DT de 'La Albiceleste', Maradona salió recordando al 'Tata' Martino, su amigo cuando jugaban en Newells Old Boys de Rosario: "Me parece genial, el Tata es un amigo. Jugué con él en Newell's, es una gran persona. Pero los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir: él no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron".

Destacando en un principio que Lionel Scaloni no tiene la culpa de estar donde está, sino que es más responsabilidad de los directivos. Aquí es donde 'El Diego' se acomoda y le manda una tremenda cachetada al actual seleccionador nacional de su país: "El problema es que mañana se crea técnico y diga 'yo quiero ir al Mundial'. Vos podés ir al Mundial… De motociclismo, de fútbol no".

El técnico del 'Gran Pez' le siguió dando parejo en críticas a Lionel Scaloni: "Me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá título y dejemos al Tata Martino que se lo lleven los mexicanos. Hay un montón de técnicos… Gallardo, el Mellizo (Barros Schelotto) para pasar a Scaloni. Los argentinos estamos viviendo en el mundo del revés". Finalizó 'El Pibe de Oro'.

EL DATO:

Diego Armando Maradona fue sancionado por mal comportamiento la fecha pasada en el Ascenso MX.