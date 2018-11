Maradona arremetió contra la Conmebol tras cambio de sede del River vs Boca a Madrid

Lo que era un secreto a voces, fue confirmado poco después por la Conmebol: la gran final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors se trasladará a España para jugarse en el estadio del Real Madrid.

Si bien muchos dieron como bueno la nueva sede del River Plate vs Boca Juniors, a muchos aquello no les gustó. Uno de ellos es Diego Armando Maradona, exjugador e hincha del 'Xeneize' y que fue especialmente crítico con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

"Yo quiero decirle a Alejandro Domínguez que qué carajo tengo que ver yo y mi familia para el partido en Madrid. Qué piensan, ¿que todos somos Macri?", afirmó Maradona a 'Radio La Red'.

"¿Sabés lo que cuesta eso? Después dicen que no hay plata para pagarle a Martino, que no le pagaron a Bauza... Pero hijo de puta. Poné seguridad y hacelo en la cancha de Vélez. Son la lacra del fútbol", abundó 'El Pelusa'.

"No están capacitados para el cargo, loco. No me jodas que Domínguez va a hablar del fútbol del mundo. No me digas que el Chiqui Tapia, que tiene mas papada que el gordo Porcel, va a hablar del fútbol", sentenció Maradona.

¿Y River Plate? Tampoco escapó a las críticas de Diego Armando. "Que River no joda mas con el gas pimienta del 2015. Boca en ese momento cerró el culo. Entonces ahora que no insistan", dijo. Y agregó: "Estoy muy caliente, les digo a los muchachos de River y a Gallardo que no es una situación para vivir en carne propia. Mañana cuando ellos vayan a Boca, ¿cómo van a hacer para entrar?", puntualizó.

EL DATO:

El River Plate vs Boca Juniors en el Santiago Bernabéu se jugará el próximo domingo 9 de diciembre.