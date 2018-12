La exigencia de Matthijs de Ligt para firmar por Barcelona

Barcelona ha contactado de una vez por todas con el agente de Matthijs de Ligt para que el joven defensor holandés llegue al cuadro español para la próxima temporada. Todo está encaminado para que el fichaje se de, pero según informa 'Sport', el futbolista del Ajax habría puesto algunas condiciones para estampar su firma en enero o febrero ya que las negociaciones se han estado acelerando en los últimos días entre ambas partes.

El medio en mención indica que algunos dirigentes de Barcelona se han comunicado directamente con el central holandés para conocer cuales son sus condiciones y su predisposición para fichar con ellos. Las noticias han sido positivas ya que Matthijs de Ligt mostró su deseo de vestir de azulgrana, pero con algunas condiciones que le tendrán que cumplir, sino no llegará y tomará otra opción en Europa como el Manchester City o la Juventus.

De Ligt es pieza clave en el Ajax. Es titular indiscutible y juega la mayor cantidad de minutos de la temporada. Es algo que no quiere perder y le ha pedido al Barcelona lo mismo: estar la mayor parte de la temporada en la cancha, no ser suplente y estar fuera solo cuando esté lesionado. Estas exigencias son, sin duda alguna, muy difíciles de cumplir ya que tendría que dejar en el banquillo a Gerard Piqué o a Samuel Umtiti, habituales en el once inicial.

Es así que el joven defensor holandés no quiere ser un jugador de rotación y quiere ser titular siempre. De Ligt decidirá al 100% su futuro en los primeros meses del año 2019 y todo hace indicar que el Barcelona puede hacer el esfuerzo de cumplir sus exigencias ya que lo quieren sí o sí. Si no se da la operación, hay otros clubes que están al acecho de lo que haga el Ajax con su perla.