Presidente de Conmebol detalló conversación con Florentino Pérez

Tras hacerse oficial el Santiago Bernabéu como escenario para la final entre River Plate y Boca Juniors, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez contó cómo fue la charla entre él y Florentino Pérez.

"Yo llamé a Florentino Pérez y le pregunté si la idea era factible o una locura. Necesitaba la respuesta de un amigo. Me dijo que lo dejara pensar y que en dos minutos me llamaba".

La respuesta del mandamás del Real Madrid no tardó en llegar: "Me respondió que no solamente era buena, sino que el Bernabéu está disponible sin costo para este juego".

Como se recuerda, después de tantas idas y vueltas, Alejandro Domínguez confirmó que la final de Copa Libertadores finalmente se jugará en dicho estadio el domingo 9 de diciembre a 2:30 p.m. (hora peruana).

EL DATO:

No sería la primera vez que un partido de Copa Libertadores se juegue fuera de Sudamérica. En el año 1991 algunos partidos se jugaron en Estados Unidos debido a una sanción que recibieron los equipos colombianos de no jugar en su país.