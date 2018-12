Real Madrid cerró el fichaje de Brahim Díaz a pesar de la negativa de Josep Guardiola

Brahim Díaz, de 19 años, es el causante de que dos poderosos de Europa peleen por su carta pase. El joven futbolista del Manchester City es el principal 'capricho' de Florentino Pérez, quién cumplió con su deseo, según The Sun.

El citado medio inglés refirió que la estrella española - nacida en Málaga en el año 1999 - aceptó unirse al Real Madrid por un acuerdo de 60 mil euros semanales como salario, es decirlo, su pago mensual oscila en lo 240 mil euros mientras que el anual alcanza los dos millones 880 mil euros.

Esta polémica decisión iría en contra de lo mencionado por el entrenador Josep Guardiola, quién había afirmado hace unos días que harían hasta lo imposible por retenerlo, no obstante, también aclaró que si su compatriota decide emigrar, lo dejarán partir.

"Lo queremos. Queremos extender su contrato cuatro o cinco años; haremos absolutamente todo, pero está en sus manos. Mi consejo: si él no quiere quedarse, tiene que irse. Es simple. Lo protegemos, al igual que a Jadon, Phil, pero él tiene que decidir. No es más que eso", explicó.

Díaz realizó sus divisiones menores en Málaga cuando Manuel Pellegrini era entrenador del conjunto español y allí atrajo su mirada, es por ello que cuando el 'Ingeniero' emigró hacia Inglaterra para dirigir a los 'Ciudadanos' decidió llevarse a la 'joya'. La velocidad así como el dominio de ambas piernas fueron las principales cualidades que convencieron al estratega chileno para recomendar su fichaje.

EL DATO

Brahim Díaz debutó - de la mano de Josep Guardiola - en el 2016 con apenas 17 años.

