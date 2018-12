Selección Peruana: Miguel Trauco cerca de fichar por el Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz [FOTO]

Cambia de aires. Al parecer el lateral izquierdo de la Selección Peruana y actualmente del Flamengo de Brasil, Miguel Trauco, se encuentra cerca de fichar por el Seattle Sounders de la MLS y de nuestro compatriota Raúl Ruidíaz.

El equipo norteamericano habría enviado una oferta por el lateral peruano ya que se encontraría dentro de sus prioridades para la siguiente temporada en la MLS. Así lo informó el periodista especializado en el Seattle Sounders, Niko Moreno.

Sin embargo, la alta cotización del pase de Miguel Trauco complicaría la llegada del lateral a la MLS. Mientras tanto, el jugador de la Selección Peruana se encuentra con un pie y medio fuera del Flamengo de Brasil debido a la poca continuidad a lo largo de la temporada.

El defensor

I can confirm per my sources, that the 26 year old LB Miguel Trauco is considered a Seattle Sounders FC target. However, it's my opinion that his price tag is a bit high despite being very good pushing on to the final third, having good ball skills and good delivery in passes.