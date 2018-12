Miguel Araujo suena fuerte como posible fichaje del Atlético Mineiro

Miguel Araujo siempre ha tenido un buen cartel en Sudamérica, pero su paso por Talleres de Córdoba le ha dado otro cache. Desde Brasil ya están más que decididos en apostar por él y es el Atlético Mineiro el que está un paso adelante que todos.

Las cuentas de Twitter @InformaGalo1908 y @GaloDebate, que siguen la actualidad del Atlético Mineiro, ampliaron sobre el interés del club brasileño por Miguel Araujo.

La primera sostiene que desde Argentina ya saben del interés de clubes brasileños por el defensa de la Selección Peruana y que el Atlético Mineiro es el mejor posicionado.

La segunda, por su parte, fue más allá y conversó con Carlos Gonzales, agente de Miguel Araujo. "Estamos evaluando opciones con algunos clubes de Brasil, no puedo confirmarlos ahora por confidencialidad", sostuvo 'Chalaquita'.

En esa misma línea, consultaron con Bruno Garces, conocedor del fútbol peruano y que llenó de elogios a Miguel Araujo. "Desde su vuelta de Europa, ha evolucionado. Seguro, rápido y preciso en las anticipaciones. Era el mejor defensa del fútbol peruano, ahora está brillando en Argentina", puntualizó.

Vale destacar que el Atlético Mineiro acabó sexto del Brasileirao 2018 y jugará la fase previa de la Copa Libertadores 2019.

Miguel Araujo lleva 9 partidos con Talleres de Córdoba en la Superliga Argentina.

