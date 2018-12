River vs Boca EN VIVO vía Fox Sports final por el título de Copa Libertadores 2018 [ALINEACIONES CONFIRMADAS]

River Plate vs. Boca Juniors VER EN VIVO GRATIS vía FOX Sports Premium: el superclásico se jugará este domingo 9 de diciembre (2.30 p.m. - hora peruana; 4.30 p.m. - hora argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu de España, ello tras una serie de incidentes que originaron que la final de la revancha de la Copa Libertadores 2018

Minuto a minuto River Plate vs Boca Juniors

- ¡Revienta el Bernabéu! Se saludan los equipos y todo está listo para comenzar.

- El marco del Estadio Santiago Bernabéu se encuentra a tope. Gran vista previo al River vs Boca.

- Salen los equipos a la cancha del Santiago Bernabéu, en donde se enfrentarán en la gran final.

XI RIVER PLATE: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Ponzio, Pérez, Fernández, Palacios; Martínez; Pratto.



XI BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Pérez, Barrios; Villa, Pavón; Benedetto.

Previa River vs Boca

Era la última final a dos partidos, pues a partir de 2019 la Copa Libertadores se dirimirá en uno solo, y el choque entre River Plate y Boca Juniors planteaba un cambio de era mediático, pero la lluvia aplazó del 10 al 11 de noviembre la ida en La Bombonera y la violencia pasó la vuelta el último sábado al día 25.

Ese domingo 11 de noviembre el partido de ida entre River Plate y Boca Juniors se jugó en la cancha de La Bombonera un día después de lo programado, debido a la fuerte lluvia, y terminó en empate 2-2.

En esta ocasión, el mundo del fútbol habla este sábado de un bochorno, define como una vergüenza los hechos protagonizados por fanáticos de River Plate que, armados de piedras y bombas lacrimógenas, atacaron el autobús que llevaba a los jugadores de Boca Juniors cuando llegaban al estadio Monumental de Núñez.

Vidrios rotos, gases lanzados por la Policía para dispersar a los agresores y varios jugadores afectados obligaron a los directivos de ambos clubes (River Plate y Boca Juniors) y de la Conmebol a sostener una larguísima reunión en el estadio Momumental de Núñez para decidir la suerte del encuentro decisivo.

La Conmebol postergó dos veces la hora del comienzo del encuentro, que originalmente se fijó para las 3.00 p.m.

Y cuando se esperaba que se jugara a las 5.15 p.m. tras cambiar el anuncio de las 6.00 p.m., el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez, compareció ante la prensa para anunciar el nuevo capítulo de lo que parecer ser ya, una final maldita.

"Un equipo no puede jugar y el otro no quiere ganar en estas condiciones", explicó Domínguez a periodistas.

"Las tres partes junto con Conmebol llegamos a esta determinación y el encuentro se disputará mañana a las 17.00 con público", añadió.

La solución encontrada para la celebración del partido, que puso en evidencia la solidaridad absoluta del presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio y el entrenador Marcelo Gallardo resultó empañada con las afirmaciones de los jugadores de Boca Juniors, Carlos Tevez y Darío Benedetto, que pidieron entregar de una vez la Copa Libertadores al elenco millonario.

"Que le den la Copa a River Plate que tiene tanto peso en la Conmebol", gritó Darío Benedetto, ariete de Boca Juniors, tras retirarse del Monumental.

"Que le den la Copa a River Plate, si siempre hacen lo que quieren. Lo que ha hecho es una vergüenza", añadió Carlos Tevez, quien minutos antes había asegurado que la Conmebol los quería "obligar a jugar".

Antes de ingresar en el estadio Monumental el autobús de Boca Juniors fue impactado en sus vidrios con piedras y botellas de lata arrojadas por fanáticos de River Plate.

Todo el plantel de Boca Juniors se quejó de haber sido expuestos a gas lacrimógeno que, al parecer, fue arrojado por la policía para dispersar a los agresores.

"Fue muy confuso, evidentemente las fuerzas de seguridad fueron desbordadas, había mucha gente. Para protegernos tiraron gases lacrimógenos y los gases ingresaron a los micros (autobuses)", había explicado César Martucci, directivo de Boca Juniors.

"Nos tiraron de todo", dijo el capitán de Boca Juniors Pablo Pérez al canal Fox Sports. Luego el propio futbolista fue acompañado por el portero juvenil Gonzalo Lamardo hacia el Sanatorio Otamendi para constatar las lesiones en sus ojos por las esquirlas de los vidrios del autobús.

La Conmebol reprogramó dos veces el horario de comienzo de este partido y recibió un informe de su Comisión Médica, presidida por Osvaldo Pangracio, en el que se dijo que no permitió constatar las lesiones de ambos jugadores y desestimó la posibilidad de suspender el encuentro.

El jefe de los servicios médicos de Boca Juniors, el doctor Jorge Batista, ratificó las lesiones en los ojos de ambos jugadores y los constató con los exámenes médicos realizados en el Sanatorio Otamendi.

RADIOS DEL SUPERCLÁSICO EN VIVO: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

Para aquellos que no podrán ver el superclásico entre River Plate y Boca Juniors por televisión o vía móvil, las radios serán otra opción importante. Aquí la relación de las emisores disponibles con los relatores argentinos de tu preferencia.

- Somos Radio (AM 530): Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Alejandro Fabbri.

- Radio Continental (AM 590): Leonardo Gabes y comenta Santiago Russo.

- Radio Rivadavia (AM 630): Atilio Costa Febre-Silvio Chattas (River Plate) y Julio Pavoni-Roberto Leto (Boca Juniors).

- Radio Mitre (AM 790): Gabriel Anello y Gustavo Lombardi.

- Radio La Red (AM 910) Rodolfo De Paoli y Gustavo López.

- Radio 990 (AM 990): Martín Perazzo, Fernano Niembro y Héctor Veira.

- RPP (89.7 FM - PERÚ): Daniel Kanashiro y Diego Rebagliati.

ALINEACIONES PROBABLES: RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Edwin Cardona, Ramón 'Wanchope' Ábila y Sebastián Villa.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto.