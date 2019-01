Renato Tapia buscará más minutos en el Willem II

Un Tour por Holanda. De Enschede a Rotterdam y de Rotterdam a Tilburgo. Renato Tapia conocerá una tercera ciudad en el país de los tulipanes tras ser cedido por el Feyenoord al Willem II de la Eredivisie.

La falta de minutos en el equipo de Giovanni van Bronckhorst, donde jugó de central en lugar de hacerlo de volante, motivaron a que el “Capitán del Futuro” acepte mudarse. Ahora buscará tener mayor continuidad para no perder el buen nivel y así ser considerado por Ricardo Gareca para la Copa América.

En el torneo liguero, el “Cabezón” apenas acumula 136 minutos esta temporada y solamente en un partido fue titular con el Feyenoord.

Happy to be here, @WillemII 😃 Thanks for all the support during this time 🙏🏽 I will work hard to give back all the trust you put on me ❤️ pic.twitter.com/nc6U2pyCpd