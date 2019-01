Van der Vaart: "Isco es el mejor del mundo, pero siempre tiene problemas con los técnicos"

Isco Alarcón está teniendo un año para el olvido. Y es que si bien es cierto el mediocampista de 26 años fue titular en varios partidos con Lopetegui, pero desde que Santiago Solari asumió el cargo, se pasó casi todos los partidos en la banca de suplentes y, eso es algo que lamenta el exfutbolista Rafael Van der Vaar.

“Isco es para mí una locura, el mejor jugador del mundo. Pero siempre tiene problemas con los entrenadores. Zidane nunca confío en él al cien por cien. Yo, cuando juega el Madrid, veo si sale de titular. Si no lo está me voy para casa”, apuntó exReal Madrid para el diario Marca.

Sobre el momento actual, Van der Vaart lamentó el juego del equipo a pesar que tiene una espectacular plantilla. “Es muy raro que juegue tan mal en algunos partidos en casa como el de la Real Sociedad. No creo que sea una cuestión de actitud. Han perdido a Cristiano y Zidane, les está cogiendo coger el pulso pero seguro que acaban bien y se llevan algún título además del Mundial”.

Finalmente, el holandés dio el visto bueno al posible regreso de José Mourinho a la dirección técnica del Real Madrid. “Me gusta mucho por cómo es, es muy directo. En Holanda nos gusta la gente directa y él es así. Es capaz de decirte ‘tú no juegas’. Vería bien que volviera al Madrid, ¿por qué no? Es ‘The Special One’. Es un ganador. No sólo me gusta como persona sino también como entrenador, ha ganado muchísimas cosas y aún no lo puede hacer”