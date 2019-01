Presidente del Cardiff City niega que haya organizado el viaje de Emiliano Sala

Varias versiones aseguraron que la avioneta en la que viajaba Emiliano Sala era propiedad del presidente del Cardiff City, sin embargo, Mehmet Dalman, cabeza del club galés, negó tener relación alguna con el accidente.

"Puedo decirles categóricamente que el avión no tuvo nada que ver con Cardiff City. No estábamos involucrados en la reserva del avión. De hecho, estamos tratando de determinar exactamente qué sucedió. El club está investigando el asunto y también queremos encontrar respuestas", dijo Dalman, empresario de origen chipriota.

Asimismo, el directivo aseguró que le ofrecieron al delantero argentino un vuelo comercial ida y vuelta de Cardiff a Nantes, pero este no aceptó; además desconoce quién organizó el itinerario del futbolista cuyo vuelo fue reportado como desaparecido la noche del lunes.

"Hablamos con Sala y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, en uno comercial, sin dudas. No puedo decirle quién organizó el vuelo porque no lo sé en esta etapa, pero ciertamente no fuimos nosotros", agregó Dalman.

En la avioneta siniestrada solo viajaba Emiliano Sala y el piloto. Según las versiones, el vehículo se había caído en el Canal de la Mancha cuando se dirigía desde Francia al Reino Unido. Las autoridades creen que es difícil encontrar con vida al goleador de 28 años.

EL DATO

El Cardiff había pagado 17 millones de euros por el traspaso de Sala, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club británico.