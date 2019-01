Futbolista peruano eleva oración tras la desaparición de Emiliano Sala

El futbolista peruano Percy Ramos, que milita en el Nantes, utilizó su cuenta de Instagram para hacer un pedido por la desaparición de su ex compañero de equipo, Emiliano Sala, quién no llegó a su destino, Cardiff, luego de ser fichado por el club de dicha ciudad.

Un incidente de avión en la noche del pasado lunes en el Canal de la Mancha alertó a todos. El radar no volvió a fijar más el artefacto que transportaba al delantero argentino. Desde entonces, se iniciaron los trabajos expeditivos con el fin de hallarlos. No obstante, hasta el momento no se han podido recoger noticias gratas.

Ramos, a través de su cuenta de Instagram, pidió orar por Emiliano Sala. "Pray for Emi", fue el mensaje que dejó el nacional de 23 años en donde adjuntó una fotografía en un entrenamiento que compartió con el mencionado deporista.

Son cuatro hipótesis las que maneja la policía que busca a Emiliano Sala: Aterrizaron en otro lugar, pero no han logrado hacer contacto; aterrizaron en el agua, fueron recogidos por un barco, pero no han hecho contacto; aterrizaron en el agua y lo hicieron en la balsa salvavida que estaba a bordo; el avión se rompió en contacto con el agua, dejándolos en el mar.

Los encargados del rescate señalaron que a medida que obtengan información acerca del caso irán informando. Se teme lo peor debido a las adversidades, sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde.