Sudamericano Sub 20 EN VIVO: hora, resultados y tabla de posiciones de la fecha 4

El Sudamericano Sub 20 continúa hoy con dos partidazos como lo serán el: Bolivia vs Venezuela y Chile vs Brasil, ambos duelos corresponden al grupo A del torneo que se disputa en suelo sureño y que además, podría dejar al primer eliminado.

Mientras tanto, por la jornada 4 del Grupo B se jugará este jueves con el Perú vs Ecuador y luego será el clásico marplatense Uruguay vs Argentina, ambos encuentros se jugará en la ciudad de Curicó. Como se recuerda, el equipo de Daniel Ahmed viene de caer ante Paraguay este último martes.

Perú cuenta con apenas dos partidos pues descansó en la segunda jornada, tiene 3 puntos producto de un triunfo y una derrota. El equipo de Daniel Ahmed aún tiene las posibilidades de clasificar al Mundial, pero todo dependerá de los resultados que consiga ante el líder Ecuador y Argentina.

Como se recuerda, los tres primeros de cada grupo clasifican al exagonal final del Sudamericano Sub 20. En esta etapa, cuatro equipos lucharán por la clasificación al Mundial de la categoría de Polonia y los Panamericanos. Sin embargo, solo los tres primeros irán a ambos torneos.

FIXTURE SUDAMERICANO SUB 20

Fecha 4 | miércoles 23 de enero

3:10 p.m. Bolivia vs Venezuela

5:30 p.m. Brasil vs Chile

Jueves 24 de enero

3:10 p.m. Perú vs Ecuador

5:10 p.m. Uruguay vs Argentina

Fecha 5: viernes 25 de enero

Fecha 5 | 25 enero

3:10 p.m. Brasil vs Bolivia

5:30 p.m Chile vs Colombia

Sábado 26 de enero

3:10 p.m. Argentina vs Perú

5:10 p.m. Uruguay vs Paraguay

TABLA DE POSICIONES