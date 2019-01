Daniel Ahmed sobre la derrota de Perú Sub-20: “El sueño (de ir al Mundial) sigue intacto” [VIDEO]

La presentación de la Selección Peruana Sub-20 en la tercera fecha del Sudamericano que se realiza en Chile no fue de las mejores. La ‘Blanquirroja’ cayó 1-0 ante su similar de Paraguay y se complica en sus aspiraciones por meterse en el hexagonal final del torneo para luchar por el cupo a la Copa del Mundo en Polonia. Tras la derrota, el entrenador Daniel Ahmed analizó el encuentro.

“Todos los partidos los preparamos para ganar. Hoy, en el primer tiempo no jugamos bien. En el segundo pudimos llegar un poco más, pero se dio el gol de Paraguay”, explicó inicialmente el DT que cumple una segunda etapa al mando de Perú Sub-20. Se buscó, se intentó, pero no se pudo llegar al empate”, añadió Daniel Ahmed en la conferencia de prensa.

Además, sobre el resultado y el estilo de juego mostrado por la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20, el ‘Turco’ dejó en claro: “Si hay que hacer un análisis del partido, siento que el responsable inicial soy yo, que no planteé correctamente, los jugadores hicieron el esfuerzo pero no se logró el resultado”. El entrenador no quiere que sus dirigidos se sientan presionados en lo que resta del torneo.

“¿Afectar?, no va a afectar. Sí, hay bronca porque hoy vinimos a ganarle a Paraguay, y no lo pudimos lograr. Quedan dos encuentros importantes. Nos prepararemos para ganarle a Ecuador, los lamentos no valen. El sueño sigue intacto y desde ya debemos replantear muchos temas y analizar bien. La propuesta en el próximo partido tiene que tener otros condimentos”, finalizó Daniel Ahmed.

EL DATO

La Selección Peruana quiere seguir a la expectativa por clasificar por primera vez a un Mundial Sub-20. Tendrá que enfrentar a Ecuador (jueves 24 de enero a las 3:10 p.m.) y a Argentina (sábado 26 a las 3:10 p.m.) en la 4° y 5° fecha correspondientemente.