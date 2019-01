Nicolás Fedor a Maradona: "Lo invito a vivir un mes en un barrio de Venezuela y luego opine"

La situación que atraviesa Venezuela atrae la atención del mundo y el fútbol no le es ajeno. Tras las declaraciones de Diego Armando Maradona, quién respaldó las políticas de Nicolás Maduro en el país 'llanero', el ex seleccionado de la 'Vinotinto', Nicolás Fedor, retó al 'Pelussa' a convivir con los problemas de la vecina nación.

"No voy a cambiar. Hoy, más que nunca, con el presidente Nicolás Maduro. En Venezuela gobierna el pueblo. Los amo", indicó Maradona a través de su cuenta de Instagram. No obstante, la respuesta del 'Miku' no se hizo esperar.

"Como deportista es imposible juzgarlo porque lo consiguió todo y fue un ídolo. Lo que pasa en Venezuela es que hay mucho dinero y, cuando la gente tiene poca moral, te compran muy rápido. No lo sé, pero al final opinar desde fuera no es fácil. Le invitaría a vivir en un barro venezolano y opine. Es fácil hacerlo desde Dubái o México sin estar ahí. Todo esto es una tapadera. Aquí un día el pollo vale 2.000 y al día siguiente 5.000", expresó.

"Ahora que tengo niñas sí que cambia todo, la percepción. Tomo muchas precauciones cuando voy. Nosotros nos manejamos porque crecimos allí y sabemos por dónde moverse. Mis niñas son madrileñas y están acostumbradas a otra cosa. Les cuesta cuando les digo 'no bajes la ventana, no te asomes, vámonos rápido o no hables con nadie en el centro comercial'", añadió.