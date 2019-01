Alejandro Duarte fue decisivo en el empate de Lobos BUAP ante Veracruz por la Copa MX [VIDEO]

El año 2019 es una nueva oportunidad para Alejandro Duarte en su intento de consolidarse como el portero titular de Lobos BUAP. De momento, el entrenador de la escuadra 'felina', Francisco Palencia, lo viene teniendo muy cuenta para los cotejos de la Copa MX.

El ex portero de la Universidad San Martín de Porres disputó la noche del pasado miércoles de 30 de enero el duelo por la jornada 4, correspondiente al Grupo 7. El guardameta de 24 años cumplió con creces lo pedido por Palencia: ser la primera salida del equipo con balón dominado.

Justamente, a los 13 minutos del encuentro, Duarte, en una jugada arriesgada, supo resolver con elegancia una clara opción de gol para Tiburones Rojos de Veracruz: una exacta barrida detuvo el ataque de la visita y generó salida sin mayor problema.

Otra gran atajada que hizo 'Alejo' fue al minuto 33, luego de que se efectúe un tiro libre a favor de Veracruz. El arquero nacional no pudo controlar el disparo y ello generó un peligroso rebote, sin embargo, supo recuperarse y enviar la intención al tiro de esquina.

Tras la salida de Pedro Gallese de Veracruz, Duarte es el único portero jugando en el exterior. El también ex Juan Aurich tuvo la posibilidad de regresar al Perú, tenía la oferta de Sporting Cristal, no obstante, la dirigencia de Lobos BUAP decidió no cederlo, a fin de que continúe peleando el puesto a José Rodríguez, titular de la escuadra estudiantil.