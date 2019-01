Gabriel Costa tendría primera opción de convocatoria tras partida de Benavente a Egipto

La incertidumbre que genera el rendimiento futbolístico de Cristian Benavente en su nuevo club, allá en Egipto, hizo que el comando técnico maneje un plan “B” para suplirlo. Gabriel Costa tiene el deseo de enfundarse la blanquirroja y en marzo tendría su primera prueba de fuego.

Y aunque esta vez pecó de diplomático, Ricardo Gareca finalmente se mostró disconforme con la decisión de “Bena” por dejar Europa para llegar al Pyramids FC de una liga que no conoce.

“Son decisiones. Yo no puedo meterme. Creemos que Cristian pudo mantenerse en Europa, pero bueno, él lo dijo, recibió una oferta que no era para decirle que no. Tengo una opinión. Uno puede decir que no a determinadas cosas, a lo económico, a lo deportivo, depende de lo que uno quiere”, dijo el estratega en RPP.

Ante ello, la posibilidad que Gabriel Costa tenga su primera convocatoria luego de los 26 goles que marcó en el 2018 con Sporting Cristal es latente. “Mientras sea peruano y él sienta las ganas de participar, lo consideramos. Él tiene un deseo muy importante de participar en la selección”, concluyó.