Esta repetición mostraría que no hubo penal de Aldair Fuentes sobre Luis Peralta en el Alianza Lima-Sport Boys [VIDEO]

El último viernes durante el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys los aficionados rosados reclamaron un penal de Aldair Fuentes sobre Luis Peralta. El árbitro Luis Garay no cobró la falta y muchos lo lapidaron, pero una repetición mostraría que el juez pudo tener razón.

Es cierto que en primera impresión el delantero colombiano parece ser derribado cuando el defensor blanquiazul lo barre, sin embargo, una cámara instalada en la tribuna norte mostraría que el artillero se está tirando antes del contacto.

Garay estaba a unos tres metros de la acción y dejó seguir, muy seguro de su decisión. La jugada es polémica y aunque seguramente muchas personas vieron que sí había falta por la velocidad de la acción, cuando la repetición se muestra en cámara lenta se puede defender el cobro del colegiado.

En esta toma de atrás se ve claro como #Peralta se lanza y no cae producto de la barrida de #Fuentes. El delantero obviamente impacta con el defensa por su caída, pero el contacto es porque se tira. En el estadio dio la sensación de penal porque Aldair no toca el balón. No fue. pic.twitter.com/2r6EVTXp4f