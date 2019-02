Presidente de PSG: "Real Madrid sabe muy bien que Neymar no está en venta"

París Saint Germain pudo haberla pasado muy mal en la actualidad porque tenía diversos partidos importantes tanto por la Ligue 1 y la UEFA Champions League, pero no es así, le va está yendo de manera espectacular. Porque su estrella principal; Neymar JR, estaba complicado físicamente debido a una lesión que lo tiene relegado desde hace un mes exactamente.

El Presidente del PSG; Al-Khelaifi en el 'Parque de los Príncipes' hizo oficial la presentación de un nuevo patrocinador en la camiseta, se trata de un grupo hotelero conocido como 'Accord' que estará convirtiéndose en un principal patrocinador de ahora en adelante. Ahí el Diario MARCA de España conversó con el mandamás del 'club parisino' sobre el tema del momento; Real Madrid y Neymar JR.

¿Cómo está Neymar Jr. podría salir del PSG?

Ni el Real Madrid ni ningún otro club del mundo no hace falta que nos llame por Neymar o en el caso de cualquier otro jugador. El Madrid sabe perfectamente que Neymar no está en venta y que el jugador no se irá del PSG en este verano. Tenemos una relación fantástica con Neymar y con su padre y está construida para que dure mucho tiempo.

¿Cómo va la evolución de Neymar Jr. tras su lesión?

Muy bien. Es un jugador y una persona extraordinaria. Muestra una enorme capacidad de sacrificio y carácter para superar esta nueva lesión. Se ha estado recuperando en París, también en Barcelona y ahora en Brasil. Es lo que estaba previsto desde el comienzo con los médicos del club.

Destacando desde un principio el trabajo que se hizo con Neymar Jr. desde un principio para que no le falte nada en PSG, se sienta cómodo con lo que tiene en el conjunto francés y no vea más allá de su actual institución. El Presidente del PSG pagó capricho por 'Reymar' y ahora lo están disfrutando con todas sus locuras dentro del campo de juego.

EL DATO:

Neymar Jr. llegó al PSG gracias a un monto cercano a los 222 millones de euros. Eso se le pagó al FC Barcelona.