Presidente del Bayern Múnich lanza cruel dardo a James Rodríguez

Faltan pocos meses para que la temporada 2018/19 llegue a su final y llegará el momento en que varios contratos se tendrán que definir. Uno de los casos más llamativos es el de James Rodríguez, quien se encuentra cedido por el Real Madrid en el Bayern Múnich.

El conjunto bávaro tiene una opción de compra de 42 millones de euros. Si quieren al colombiano, tendrán que pagar esa cifra a la 'Casa Blanca', pero las recientes declaraciones del presidente bávaro Uli Hoeness, ponen en duda que lo vayan a hacer.

"El futuro de James Rodríguez depende del entrenador; si él (Niko Kovac) dice que es bueno, pero no lo utiliza en el campo, no voy a gastar los 42 millones de euros por alguien que no juega", dijo el mandamás al diario AS.

"Si el entrenador me dice que lo necesita y planea hacer uso de sus condiciones, entonces lo firmaremos", añadió Hoeness.

Finalmente, manifestó que "solo depende de lo que queramos nosotros. Tenemos una opción que podemos ejecutar hasta mayo. Si decidimos que sí, se tiene que quedar, pero aún no hemos tomado una decisión sobre ello".

EL DATO: James Rodríguez ha disputado 14 partidos en la Bundesliga, anotando en tres oportunidades.