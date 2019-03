Gerente Deportivo de Alianza Lima: “Presentaremos un reclamo por el arbitraje ante River Plate”

La desazón en Alianza Lima tras el debut en la Copa Libertadores 2019 es notoria, a pesar de la buena actuación de tuvieron: igualaron 1-1 ante River Plate, actual campeón del certamen, pero recibiendo un gol sobre la hora. No obstante, el reclamo no tendría nada que ver con el desarrollo del juego, sino porque un jugador del millonario no recibió una sanción ante evidente agresión verbal.

Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima, no ocultó la posición del club y reveló los detalles que se tomarán en cuenta para la demanda oficial ante la Conmebol. “Vamos a presentar una queja ante la Conmebol por el arbitraje. Primero, porque Marcelo Gallardo no tenía que tener ninguna comunicación con la banca de suplentes”, señaló en entrevista para RPP.

“La segunda tiene que ver por los insultos de Enzo Pérez a Pedro Gallese en la cara del árbitro Wilmar Roldán”, añadió Gustavo Zevallos. “No estamos de acuerdo con lo que ha sucedido, el intercomunicador (de Marcelo Gallardo) y la situación que se dio entre Enzo y Gallese”, volvió a replicar el miembro de Alianza Lima. Su molestia era clara.

“Hay momentos donde uno tiene que pararse al frente y creo que este el momento de hacer llegar un documento a la Conmebol”, sentenció Gustavo Zevallos en la entrevista. Si bien el reclamo no tendría una incidencia en los puntos que se disputaron, servirían para que el máximo ente rector del fútbol en Sudamérica pueda imponer una sanción a Enzo Pérez y Marcelo Gallardo.